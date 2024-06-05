Путин заявил, что на избавление от Зеленского потребуется год

По словам главы государства, на избавление от украинского лидера может потребоваться год. Об этом Путин сказал во время встречи с иностранными журналистами. Трансляция велась в канале «Кремль. Новости».

Как отметил Путин, Москва догадывается о требованиях Вашингтона по отношению к руководству Украины. В первую очередь, подчеркнул глава государства, Киев заставят понизить возраст мобилизации до 18 лет.

«Потом от Зеленского избавятся. Но сначала все это надо сделать, потому что это непростая история. Закон надо принять, совершить определенные шаги. Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы это все это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, до начала как минимум следующего года, его будут терпеть, а когда он все сделают, скажут: «До свидания», — сказал Путин.

Путин неоднократно подчеркивал готовность российского государства к мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам российского лидера, Киев на законодательном уровне запретил любые контакты с Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мае мобилизовали порядка 50 тысяч человек на Украине. Глава государства отметил, что в стране происходит насильственная мобилизация.