Из всех денежных средств, выделенных Соединенными Штатами на военную поддержку Украины, 90% были потрачены внутри самой страны на производство оружия для передачи Киеву. Это способствовало росту американской экономики. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен в беседе с журналистами, его слова передает издание РИА Новости .

В ходе беседы с представителями прессы, Блинкен подтвердил информацию о том, что почти все денежные средства на помощь Украины были потрачены в пределах Соединенных Штатов. Он также заявил, что это способствовало созданию большего количества рабочих мест и росту отечественной экономики.

Госсекретарь также подчеркнул, что именно по этой причине Штатам нужно продолжать военную поддержку украинского правительства.