Блинкен и Ван И обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел КНР Ван И, сообщают ТАСС со ссылкой на распространяемой 15 октября письмо Госдепа.

В документе отмечается, что стороны отметили важность поддержания стабильности на Ближнем Востоке, а также недопущение вовлечения в конфликт между Израилем Палестиной других стран.

«В рамках проводимой администрацией [США] интенсивной дипломатической работы по поддержке Израиля и осуждению террористических атак [радикального палестинского движения] ХАМАС госсекретарь вновь заявил о поддержке США права Израиля на самооборону и призвал к немедленному прекращению атак ХАМАС и освобождению всех заложников», – следует из сообщения.

Палестино-израильский конфликт обострился неделю назад – 7 октября. В этот день из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 5 тысяч ракет. За этим стоит палестинское исламистское радикальное движение ХАМАС, которое удерживает власть в Газе.

Хамасовцы также вторглись на территорию Израиля, перейдя границу на юге. Боевики убили израильских военных и прошли в район проведения музыкального фестиваля, где отдыхали местные жители. В результате незаконного вторжения – погибли более 260 человек. Кроме того, ХАМАС взял в заложники до 150 заложников, которых намерены обменять на лидеров движения, которые заключены под стражу в Израиле.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».