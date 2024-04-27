Блинкен набросился на Китай, едва улетев из Пекина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN после своего визита в КНР, что Китай хочет «повлиять и, возможно, вмешаться» в выборы американского президента.

Глава американской дипломатии побывал в Китае с трехдневным визитом. В ходе его Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Дипломат уговаривал председателя Си отказаться от сотрудничества с Россией, угрожая новыми санкциями для китайского бизнеса.

В Китае Блинкена приняли прохладно. В аэропорту его провожал только посол США в КНР.

Китайская сторона заявила, что не является создателем украинского кризиса и не пользуется им для извлечения выгоды. Представитель МИД КНР Ян Тао подчеркнул, что Китай стоит за мирное урегулирование конфликта и посоветовал «не подливать масла в огонь».