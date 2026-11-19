Глава Котельников встретился с представительницами Союза женщин России
Фото: [администрация городского округа Котельники]
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с депутатом Государственной Думы Романом Терюшковым провел встречу с активом территориального отделения Союза женщин России. Мероприятие прошло в усадьбе «Белая Дача» накануне Дня женского предпринимательства.
Территориальное отделение Союза, созданное в 2025 году, возглавляет Юлия Василенко, руководитель Музея памяти семьи императора Николая II. В объединение входят руководители городских общественных объединений, представительницы бизнеса и сотрудницы городских организаций.
В ходе встречи стороны обсудили планы совместных мероприятий. Одним из ключевых решений стало проведение выставки портретов ко Дню Матери в торговом центре «Мега Белая Дача». Героями экспозиции станут женщины, успешно совмещающие карьеру и воспитание детей.
Также участники подняли вопрос о создании центра психологической и юридической помощи семьям участников СВО на базе отделения Союза женщин России. Проект взят в проработку, старт реализации намечен на начало следующего года. Михаил Соболев тепло поздравил женщин-предпринимательниц с праздником, поблагодарил за активную позицию и вклад в развитие города, пожелав вдохновения и новых идей.