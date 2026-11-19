Кашира на одной елке: в арт‑мастерской выпустили шары с главными достопримечательностями города
REGIONS: в Кашире выпустили шары с архитектурными достопримечательностями
Фото: [личный архив Анастасии Херувимовой]
Производство интерьерных украшений запустили в арт-мастерской Каширы. Среди новинок — стеклянные шары, посвященные архитектурному наследию города, сообщил REGIONS.
Местные мастера нашли способ «уместить» на одной елке главные достопримечательности Каширы. В арт-мастерской разработали аутентичные новогодние украшения: на елочных шарах решили изобразить величественную водонапорную башню, Введенский храм и Никитский женский монастырь.
Оформление выдержано в традициях сказочного зимнего убранства: символы округа предстают в заснеженных пейзажах. Исходники для росписи подготовила местный художник-архитектор Анастасия Херувимова. К рисункам авторы идеи подошли основательно: каждый выполнен с арифметической точностью и позволяет разглядеть в деталях красоту архитектуры городских достопримечательностей.
Фото: [vk.ru/Поехали в Каширу!]
Впрочем, новогодние шары — не единственная новинка от местных умельцев. Каширские кузнецы тоже не остались в стороне и предложили туристам свое «карманное» сувенирное решение. Здесь освоили чеканку монет — тоже с фирменной местной символикой. Изготовить такую может любой желающий, а бонусом станет экскурс в историю города.
«Молодцы, что придумали такой проект. Очень интересная и познавательная программа, так еще с собой можно забрать и сувенирную монетку из латуни», — отмечает турист Елена Зинина
Кроме того, в начале года в округе представили фирменные мини-валенки. Минувшей зимой они украсили елки не только каширян, но и жителей других городов.
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