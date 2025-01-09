Блинкен не исключил, что соглашение по Газе будет достигнуто до инаугурации Трампа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о прогрессе в обсуждениях по ситуации в секторе Газа, отметив, что стороны близки к заключению соглашения. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Париже, передает «Интерфакс».

Блинкен подчеркнул, что ситуация в Газе может разрешиться до вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов.

«Если мы этого не сделаем, то план о прекращении огня и освобождении заложников, который выдвинул президент Байден, будет передан новой администрации», — сказал он.

Специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф также заявил о значительном прогрессе в переговорах.

Палестинское военизированное движение ХАМАС, с которым с октября 2023 года воюет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), представляемое Ахмадом Абдул Хади, сообщило, что все спорные вопросы между сторонами практически решены.

Тем не менее официальный представитель Израиля подчеркнул, что разногласия все еще присутствуют, но выразил надежду на достижение соглашения в ближайшие недели.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в отличном для Украины исходе мирных переговоров.