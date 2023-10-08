Блинкен не убедил арабских коллег осудить операцию ХАМАС

Американский госсекретарь Энтони Блинкен вел диалог с арабскими главами МИД касаемо осуждения операции ХАМАС на территории Израиля, в которой попросил их осудить ее, но министры отказались это делать. Об этом сообщил порта Axios со ссылкой на анонимного чиновника из США.

Как сообщил порталу источник, Блинкен говорил с несколькими представителями арабских стран, которые ранее заключили мирное соглашение с Израилем. Американский госсекретарь попросил их публично осудить операцию ХАМАС, но те ответили отказом.

Утром 7 октября на Израиль было совершено нападение со стороны группировки ХАМАС из сектора Газа. Сообщается, что по еврейскому государству ударило свыше трех тысяч ракетных снарядов. Боевики захватили ряд израильских поселений на юге страны.