Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что в ближайшем будущем нет перспектив для переговоров о долгосрочном мире на Украине. Об этом он заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

При этом он отметил, что переговоры — это якобы то, чего больше всего хотят украинцы. Правда, они готовы договариваться только на условиях так называемой «формулы мира» Зеленского.

«Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны», — сказал Блинкен.

Во вторник президент России Владимир Путин жестко высказался об отказе украинских властей заключить мир. Они были подписать документ, но в последний момент передумали, поддавшись на уговоры тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что в очередной раз показало несамостоятельность Украины.

Теперь ситуация изменилась, и Россия ни при каких условиях не откажется от новых территорий, отметил российский лидер.