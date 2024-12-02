Блинкен объявил о выделении Киеву $725 млн военной помощи

Как приводится в сообщении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, отправка вооружений Украине осуществляется в рамках президентских полномочий по списанию со складов Пентагона.

«Дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов Министерства обороны, оценивается в $725 млн», — сообщается в заявлении Блинкена.

Отмечается, что в новом пакете, помимо прочего, будет содержаться партия противопехотных мин. Как известно, их применение запрещено Оттавской конвенцией во время ведения военных действий. Однако США документ в свое время не поддержали и не ратифицировали.

Ранее сообщалось, что транш помощи Украине в 650 млн евро, который посулил канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев, в основном включает в себя обещанные ранее Берлином Киеву танки Leopard 1, боевые БПЛА и ЗРК Iris-T.