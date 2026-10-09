Вода, марины и конкуренция за людей: где Казань ищет точку роста

О том, что архитектура — это в первую очередь история про людей, а не про здания, рассказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Она стала собеседницей главного редактора интернет-портала KazanFirst Полины Симаковой в интервью для Экспертного KF. Разговор шел о том, зачем городу новые форматы жилья, современные рынки, речная инфраструктура и собственный архитектурный язык.

Отвечая на вопрос о точке роста Казани, Тухватуллина назвала воду. Причем, по ее словам, это не декоративный элемент, а полноценная составляющая качества жизни.

Она вспомнила разговор с сильными специалистами, которые работали в Казани, хотели остаться, но в итоге уехали. Причину объяснила одна девушка из Санкт-Петербурга: «Здесь нет места для моей лодки». Тогда архитектор впервые задумалась, что такие детали тоже влияют на решение людей жить в том или ином городе.

По мнению эксперта, в 90-е речная инфраструктура в Казани была развита, но сейчас утрачена. Концепция ее развития предполагает около 30 новых точек притяжения. Это марины — локальные и большая городская. Это и детские парусные школы. Недавно раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал развитие еще нескольких точек, связанных с обеспечением качественного доступа к полуострову Локомотив, в том числе создание пешеходной связи полуострова с Кировской дамбой.

«Казань должна быть разнообразной, чтобы оставаться конкурентоспособной. Не может существовать универсального сценария для всех. Город должен отвечать запросам разных групп жителей», — отметила эксперт.

Для тех, кто занимается бизнесом и самореализацией, стандартного набора — дом, школа, детский сад, типовая квартира — уже недостаточно. Запрос на жилье, сервисы и городскую среду у них другой. Именно этого сегмента Казани сегодня не хватает. Если город хочет привлекать людей с высокими требованиями к качеству жизни, нужно думать о комфортной и разнообразной среде высокого уровня, считает специалист. Город должен позволять людям настраивать жизнь под себя.

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