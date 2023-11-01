Блинкен пообещал Кулебе продолжить помогать Украине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен провел диалог с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, во время которого, снова заверил его в приверженности и поддержке от своей страны. Об этом сообщили в государственном департаменте США, передают РИА Новости .

В пресс-релизе госоргана сообщили, что деятели обсудили актуальные события на фронте и встречу стран в Мальте по вопросу достижения мира на территории Украины. Уточняется также, что Блинкен, от лица Соединенных Штатов, в очередной раз выразил готовность Штатов продолжать оказание поддержки Киеву, рассказали представители.

Недавно американская администрация дополнительно запросила у Конгресса Соединенных Штатов более $60 миллиардов для оказания помощи Украине.