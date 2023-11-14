Блинкен признал разногласия в госдепе из-за конфликта в секторе Газа

«Некоторые люди в департаменте могут быть не согласны с подходами, которых мы придерживаемся, или могут иметь взгляды на то, что мы можем сделать лучше», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, в Вашингтоне собираются форумы, на которых обсуждаются все разногласия. Кроме того, говорится в сообщении, в дипломатических ведомствах США во многих странах также обсуждается эта ситуация и проводятся «поиски обратной связи».

Больше месяца продолжается конфликт на Ближнем Востоке, боевые действия которого происходят в палестинском анклаве сектор Газа между радикальной группировкой ХАМАС и Израилем.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении ранее анонсированной наземной операции в Газе. Ежедневно командование информирует о ликвидации объектов боевиков ХАМАС, а также их самих.