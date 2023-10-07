Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Палестину делать шаги к восстановлению стабильности в регионе, во время диалога с ее лидером Махмудом Аббасом. Об этом сообщил американский Государственный департамент, передает издание РИА Новости .

В сообщении ведомства сообщается, что Блинкен призвал руководство Палестины совершать и активизировать шаги к восстановлению стабильности на Западном берегу. Там также сообщается, что в разговоре, Блинкен и Аббас обсудили атаки группировки ХАМАС на Израиль.

Накануне иранская группировка ХАМАС совершила нападение на территорию Израиля. Сообщалось, что по государству было выпущено около 5000 ракет, а боевики ХАМАСа напали на несколько израильских поселений.