Ранее президент России Владимир Путин заявил о неспособности ВСУ воевать с армией России без внешней подпитки, в частности военной помощи США.

Выступая на годовой итоговой пресс-конференции глава американского госдепа Энтони Блинкен признался, что оценки главы российского государства по ситуации на Украине, в том плане, что украинские военные еще способны воевать, благодаря финансовым вливания Вашингтона, абсолютно верны.

«В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы дать возможность солдатам и гражданам Украины продолжать их борьбу», — сказал Блинкен.

В свою очередь, как подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, в случае окончательного отказа американского конгресса разблокировать дальнейшие поставки оружия Украине, Армии России станет продвигаться вперед намного легче.

Ранее стало известно, что боевые расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» в ходе нескольких успешных атак уничтожили укрепленные позиции украинских войск на Купянском направлении.