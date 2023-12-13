Блинкен: в пакет новой помощи Киеву войдут боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии

На встрече в Белом доме со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в ночь на 13 декабря президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву в размере 200 млн долларов. Глава госдепа Энтони Блинкен уточнил, что в него войдет.

По словам госсекретаря, Вашингтон передаст ВСУ снаряды для систем ПВО, а также боеприпасы для установок HIMARS и артиллерии. Кроме того, украинские военные получат противотанковые снаряды и противорадиолокационные ракеты HARM, сообщает РИА Новости.

«В пакет помощи на 200 миллионов долларов также вошли патроны для стрелкового оружия, различное вспомогательное оборудование, сервисные услуги, обучение и доставка оружия», - уточнил Блинкен.

Ранее сообщалось, что Байден пообещал Украине точно принять ее в НАТО, но забыл упомянуть сроки.