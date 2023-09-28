Блинкен высказался о возможной встрече Байдена с Путиным

Блинкен принял участие в мероприятии, организованном на площадке издания The Atlantic.

«Никогда не говори никогда», – ответил представитель США на вопрос журналистов о возможной встрече лидеров двух государств.

Последняя личная встреча Путина и Байдена состоялась в июне 2021 года в рамках саммита «Россия-США», который проходил в Женеве. Переговоры длились порядка четырех часов. Журналистам запомнился момент, когда Байден поднял палец вверх в ответ на вопрос о впечатлениях от встречи с Путиными.

Итогом саммита стало совместно принятое лидерами государств заявление по стратегической стабильности. Так Путин и Байден переподтвердили согласованный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1985 году принцип о ядерной войне – в ней не будет победителей.

После начала СВО на Украине Путин и Байден ни разу не контактировали.