Блинкен высказался в поддержку скорейшего вступления Швеции в НАТО

У государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена накануне состоялся телефонный разговор с шведским министром иностранных дел Тобиасом Биллстремом, в котором была подтверждена поддержка США ратификации документов о приеме Швеции в НАТО. Об этом сообщили представители пресс-службы американского департамента.

В заявлении ведомства сообщается, что Блинкен в диалоге подтвердил подписание в прошлом месяце соглашения о партнерстве между Штатами и Швеции в оборонной сфере.

Сообщается также, что государственный секретарь подтвердил решительную поддержку Америки в ратификации членства Швеции в НАТО. Он также отметил, что присоединение страны к альянсу обернется пользой для всех государств-членов.