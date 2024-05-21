Блинкен заявил, что народ Ирана выиграл от смерти Раиси

Американский госсекретарь Энтони Блинкен выступил с заявлением о смерти Эбрахима Раиси. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 21 мая.

По словам Блинкена, иранский народ лишь выигрывает от смерти такого человека, если учесть его «деяния» и как судьи, и как президента. Американский политик сказал, что иранскому народу должно было стать лучше.

Также госсекретарь США отметил, что Штаты не оплакивают смерть Раиси, а в ООН не стали объявлять и минуту молчания. При этом, накануне американский Госдеп публиковал соболезнования в связи с гибелью Эбрахима Раиси. Напомним, что авиакатастрофа произошла в воскресенье, 19 мая – предварительно, из-за плохой видимости вертолет с Раиси и других членов иранской делегации разбился в горах.