Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпинь встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который находится с визитом в Китае.

Ранее сообщалось, что такая встреча, скорее всего, не состоится – в сегодняшнем графике Блинкена, опубликованном Госдепом США, ее не значилось.

Во время встречи Блинкен заверил китайского лидера, что США не поддерживают независимость Тайваня. Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет холодной войны с Пекином и не намерен вмешиваться во внутренние дела Китая.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заметил, что противостояние двух великих держав не соответствует духу времени.