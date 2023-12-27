Блинкен заявил о выделении последнего пакета помощи для Украины
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США выделяют Украине последний пакет военной поддержки на четверть миллиарда долларов. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, передает информационное агентство РИА Новости.
Данный пакет, по словам Блинкена, является финальным. Ранее представители Белого дома сообщали о том, что на этом заканчиваются деньги, доступные для поддержки Киева. Там предупредили, что нового оружия и боеприпасов больше не будет до тех пор, пока местный конгресс не одобрит еще одно финансирование.
Госсекретарь сообщил, что в состав данного пакета будут включены боеприпасы для ПВО и HIMARS, артиллерийские снаряды двух калибров, противотанковые средства и более 15 миллионов патронов.