Блинкен заявил о выделении последнего пакета помощи для Украины

Данный пакет, по словам Блинкена, является финальным. Ранее представители Белого дома сообщали о том, что на этом заканчиваются деньги, доступные для поддержки Киева. Там предупредили, что нового оружия и боеприпасов больше не будет до тех пор, пока местный конгресс не одобрит еще одно финансирование.

Госсекретарь сообщил, что в состав данного пакета будут включены боеприпасы для ПВО и HIMARS, артиллерийские снаряды двух калибров, противотанковые средства и более 15 миллионов патронов.