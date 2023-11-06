Блинкена встретили в аэропорту Анкары с погашенными огнями

Как отмечает издание, Блинкен прибыл в столицу турецкого государства в воскресенье вечером. Он должен встретиться с главой министерства иностранных дел Хаканом Фиданом. Газета уточняет, что представителя Белого дома встретили «не по протоколу». Авторы материала назвали такое решение турецкой стороны «протестом, сравнимым с пощечиной».

Уточняется, что никто из высокопоставленных чиновников Турции не встретил Блинкена после прибытия самолета. Также никто не включил освещение у VIP-зала воздушной гавани. Как отмечает Akşam, Блинкена встретил только посол США в Турции Джефф Флейк, а также заместитель главы администрации Анкары и представитель МИДа.

«В Турции такое происходит впервые», – подчеркнула газета.

По данным источника, во время следования Блинкена по мосту к зданию министерства иностранных дел Турции, американский чиновник мог увидеть плакат с изображением представителя военного крыла палестинского радикального движения ХАМАС «Аль-Кассам» Абу Убейды. Так жители страны выразили свою поддержку палестинцам на фоне обострения конфликта в секторе Газа.

Akşam сообщает, что Блинкен и Фидан обсудят ситуацию в Газе. Турецкая сторона призывает к скорейшему прекращению огня в анклаве, а также к недопущению распространения конфликта на весь регион. Анкара, уточняет газета, выразила готовность стать гарантом урегулирования конфликта со стороны палестинского государства. Представители Турции предлагают организовать международную конференцию по Ближнему Востоку.

Кроме того, говорится в материале газеты, Блинкен и Фидан обсудят членство Швеции в НАТО, а также возможность поставок Турции истребителей F-16 и другие дипломатические вопросы.