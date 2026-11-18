Европейский союз готовит новый пакет ограничительных мер против России, согласование которого запланировано на декабрь. Согласно планам Брюсселя, в черные списки могут попасть несколько российских банков, криптовалютные компании, а также около 65 судов так называемого теневого флота. Параллельно ЕС намерен учредить единый орган по контролю за санкционной политикой, запуск которого ожидается в начале 2027 года, пишет Bloomberg .

Отдельное внимание в Европе уделяется вопросу визовых ограничений для российских граждан. Идея запрета на въезд для военнослужащих РФ обсуждается уже несколько месяцев. В январе министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обосновал необходимость такой меры соображениями безопасности ЕС, указав на продолжающиеся гибридные атаки российских спецслужб. Летом эту инициативу поддержала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложившая закрыть границы для всех, кто служил в российской армии с начала боевых действий.

Однако при согласовании 21-го пакета санкций в июле первоначальный жесткий вариант был существенно смягчен. Против тотального запрета выступили Франция и Италия. Правительства этих стран выразили опасения, что проверка каждого заявителя на предмет службы в ВС РФ создаст непосильную нагрузку на консульства, а массовые отказы в визах спровоцируют волну судебных разбирательств.