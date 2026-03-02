Райское место стало адом: когда восстановится туризм в странах Персидского залива после начала войны США с Ираном

Вооруженный конфликт Ирана с США и Израилем привел к масштабным изменениям в ближневосточном регионе. Затяжное противостояние с Тегераном станет серьезным испытанием как для американцев, так и для израильтян. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский. Под угрозой оказались и российские туристы в ОАЭ. Они рассказали корреспонденту издания о ситуации на двух самых популярных арабских курортах — Абу-Даби и Дубае. Экспертный прогноз, когда конфликт затихнет, и россияне вновь смогут поехать на Ближний Восток, — в материале.

Чем обернулся «блицкриг» Штатов

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли удары по Ирану на фоне безуспешных ирано-американских переговоров по иранской ядерной программе. Действия Вашингтона и Тель-Авива развязали конфликт, охвативший практически весь ближневосточный регион, поставили под угрозу мировые поставки нефти и заблокировали работу крупнейших логистических хабов в Дубае, Абу-Даби и Дохе. Как отметил политолог Аграновский, блицкриг американцев и израильтян не удался.

«Все основные пункты управления и военные силы Ирана сохранены, несмотря на массированные удары. Тактика американцев — это первоначальный ошеломляющий удар. Если противник выдерживает его, то тогда операция переходит в затяжную фазу, а ее американцам поддерживать гораздо сложнее», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В первую очередь это связано с логистикой и доставкой вооружения на континент. У американцев стоит задача ускориться в рамках боевых действий, а иранцам нужно растянуть конфликт на долгий период, заверил специалист.

«На сегодняшний день иранцы оказывают достойное сопротивление и наносят достаточно чувствительный ущерб американцам. У президента США Дональда Трампа ситуация непростая. Ему нужна маленькая победоносная война, но Иран — это не тот объект, с которым можно быстро провести маленькую, тем более победоносную войну», — отметил он.

Фото: [ сommons.wikimedia/Michael Vadon ]

При этом ставка на внутренний раскол Ирана себя не оправдала, считает эксперт.

«В Иране есть какая-то оппозиция, но она не настолько мощная и организованная, чтобы свергнуть действующую власть или хотя бы существенно на нее повлиять. Мы видели митинги против нынешних иранских властей, но мы видели в последние дни и огромные митинги за действующие иранские власти», — напомнил он.

По словам политолога, начать полноценную войну против Ирана американцы не осмелятся. По этой причине ситуация может достаточно быстро зайти в тупик.

«Уже вчера пошли разговоры о возможных переговорах. Трамп подает это как свою победу. На самом деле, любые переговоры без реальной победы США — это победа Ирана», — считает специалист.

«Пытаемся выйти на связь»: как туристы оказались заперты в Раю

Находящиеся в затронутых ответными ударами Ирана Эмиратах российские туристы в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказали, что ситуация в регионе на текущий момент спокойная.

«Мы находимся в Абу-Даби. Сейчас все нормально, следуем указаниям, которые приходят на телефон. Живем в гостинице за свой счет и пытаемся второй день выйти на связь с нашей авиакомпанией, потому что в отеле сказали, что нужно просить ваучер на проживание у них», — рассказала одна из туристок.

Фото: [ istockphoto.com/alan64 ]

По ее словам, неприятная ситуация сложилась с авиакомпанией Etihad Airways.

«Мы пытаемся связаться с ними, но это не просто. В офис компании в аэропорту у нас не получилось попасть, до них не дозвониться, а чат с поддержкой висит по семь часов», — заключила она.

Другая туристка, находящаяся в Дубае, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что в городе обстановка спокойная, паники у людей нет.

«Первый день, конечно, волнительно было, но проблем пока нет», — поделилась она.

Когда россияне смогут полететь в ОАЭ снова

В свою очередь политолог Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что сейчас монархии Персидского залива несут большие финансовые и репутационные потери.

«Они себя позиционировали как рай на Земле, а оказались в эпицентре боевых действий из-за того, что разместили на своей территории американские базы», — пояснил эксперт.

По его словам, в ближайшее время россиянам нет смысла ехать в этот регион.

«С туристами там будет большая проблема. По туристической индустрии этого региона нанесен такой удар, что неизвестно, оправится она в перспективе или нет. Имидж этих стран как безопасного райского места абсолютно испорчен надолго, может быть, что навсегда», — заключил Аграновский.

Фото: [ istockphoto.com/Denis Vostrikov ]

Конфликт на Ближнем Востоке

Начавшийся в последний день февраля военный конфликт был оправдан США и Израилем как ответ на угрозы со стороны Тегерана и провал дипломатических переговоров по иранской ядерной программе.

Удары затронули объекты в Тегеране и других городах Ирана. В результате атак были убиты верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, и ряд высокопоставленных военных, а также разрушены ключевые военные объекты и инфраструктура. Иран ответил ракетными и дроновыми ударами по территории Израиля и по позициям американских войск на Ближнем Востоке, что привело к расширению боевых действий.

К настоящему моменту конфликт остается активным и далеко не завершенным. Военные действия привели к значительным человеческим жертвам по обе стороны, гибели как иранских лидеров, так и американских военнослужащих, а также к серьезным разрушениям инфраструктуры. Эскалация также затронула безопасность в регионе, включая судоходство через Ормузский пролив, и вызвала международную обеспокоенность из-за возможного распространения конфликта.

