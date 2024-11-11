Блогер Кухаркин дал оценку статье одного из американских СМИ о разговоре Трампа и Путина

По словам блогера Павла Кухаркина, доверять американской прессе это равно тому, что себя не уважать, поскольку американские СМИ себя дискредитировали за последнее время. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в случае реального наличия данного разговора цена у него весьма высокая. Более того, маловероятно, что у Трампа будут какие-либо приемлемые для России условия.

По мнению эксперта, даже если представить, что какие-то условия могут быть приемлемыми, тогда возникает вопрос к формулировке «Россия оставит за собой контроль части территорий». Сколько Россия оставит территорий под контролем — Москва будет сама решать.

Ранее сообщалось, что Шольц планирует позвонить Путину.