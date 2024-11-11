Блогер Кухаркин дал оценку статье одного из американских СМИ о разговоре Трампа и Путина
Фото: [ru.freepik.com]
По словам блогера Павла Кухаркина, доверять американской прессе это равно тому, что себя не уважать, поскольку американские СМИ себя дискредитировали за последнее время. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что в случае реального наличия данного разговора цена у него весьма высокая. Более того, маловероятно, что у Трампа будут какие-либо приемлемые для России условия.
По мнению эксперта, даже если представить, что какие-то условия могут быть приемлемыми, тогда возникает вопрос к формулировке «Россия оставит за собой контроль части территорий». Сколько Россия оставит территорий под контролем — Москва будет сама решать.
Ранее сообщалось, что Шольц планирует позвонить Путину.