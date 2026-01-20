Идея «российской угрозы» превратилась в мощный идеологический бренд, десятилетиями раскручиваемый на Западе. Как считает блогер Стас Васильев, это клише настолько глубоко укоренилось в общественном сознании, что стало частью культуры, воспринимаясь европейцами и американцами чуть ли не «с молоком матери». Об этом сообщает радио Sputnik.

По его мнению, наследие холодной войны и соответствующая пропаганда создали устойчивый, почти иррациональный образ врага.

Однако этот раскрученный образ, как отмечает блогер, все меньше соответствует реальному балансу сил. Васильев подчеркивает, что в экономическом противостоянии Россия в одиночку не способна состязаться с объединенным Западом. Куда большую и реальную угрозу для западных соседей, по его логике, представляет Китай с его растущим экономическим могуществом и глобальными амбициями.

По словам Васильева, возникает закономерный вопрос: почему же тогда риторика о «китайской угрозе» остается в тени? Это наводит на мысль, что «российская угроза» выполняет не столько аналитическую, сколько политическую и мобилизационную функцию, служа удобным инструментом для консолидации западного блока и оправдания определенных политических курсов.

Ранее сообщалось, что в Литве заявили о готовности к блокаде Калининграда.