Геополитическая напряженность в Балтийском регионе вышла на новый уровень обсуждения: бывший заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус публично подтвердил наличие у НАТО проработанного сценария полной блокады Калининградской области, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на видео выступления экс-дипломата.

По словам дипломата, такой вариант развития событий считается одним из самых реальных. При этом риторика официальных лиц становится все жестче: литовский политик в своем выступлении принципиально отказался называть город Калининградом, пытаясь поставить под сомнение его принадлежность России.

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией – это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской) области», — сказал он.

Ситуация вокруг российского региона накаляется не только на словах. Ранее западные военные чиновники, включая адмирала Джеймса Ставридиса и польского генерала Ярослава Громадзинского, призывали готовиться к «уничтожению объектов» в области.

Российская сторона в ответ на эти угрозы предупреждает о крайне жестких мерах. Военные эксперты отмечают, что попытка заблокировать область приведет к мгновенному силовому ответу, так как это напрямую угрожает жизни миллиона граждан. Несмотря на то, что Москва заявляет об отсутствии планов воевать с Европой, наращивание военной мощи НАТО у границ заставляет усиливать оборону региона.

