Блогер Васильев оценил отсутствие договоренностей между США и Европой

По словам блогера Стаса Васильева, Брюссель не строит козни против американского лидера Дональда Трампа, который старается выстроить благополучие Штатов за счет стран Старого Света. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что Вашингтон больше не стремится договариваться и действовать в едином русле с остальным западным миром. Штаты желают насытить свою экономику деньгами и вернуть производство на собственные территории.

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