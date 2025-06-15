По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, у стран Старого Света не получается играть самостоятельную роль без Штатов. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что это демонстрирует прежде всего то, что глава британского правительства отверг вероятность отправки Вооруженных сил Великобритании в Незалежную без поддержки Вашингтона. Кроме того, ранее также канцлер ФРГ Мерц в Вашингтоне безуспешно старался уговорить Трампа присоединиться к «крестовому походу» Евросоюза против России.

Ранее аналитик Марк Слобода заявил, что США могут оставить Украину без поддержки.