По словам блогера Стаса Васильева, вновь избранному президенту Штатов Дональду Трампу было бы выгодно заменить украинского лидера Владимира Зеленского, однако здесь встает другой вопрос: кем. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что при этом важно сначала прекратить конфликт, а то получается абракадабра: конфликт не прекращен за один день. Ведутся переговоры с Москвой, и тут лидера Незалежной внезапно меняют.

По мнению блогера, рано или поздно удастся договориться о разделе Украины по 38-й параллели, на аналог корейской войны или оставить какие-то куски Незалежной под обещание вступить в будущем в НАТО, которые, естественно, не будут выполнены.

Ранее в Раде объяснили страхи Зеленского в связи с завершением СВО.