Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим окружением боится, что в случае окончания боевых действий начнется проверка того, куда были истрачены западные деньги. Такое мнение в одном из видео, появившихся в интернете, высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По мнению парламентария, сразу по окончанию украинского конфликта Зеленский потеряет доступ к тем деньгам, которые поступают от Запада.

«Больше всего Зеленский с Ермаком и их шестерками не хотят, чтобы начался аудит», — указал он.

Этот аудит станет смертельным для украинского лидера, поскольку раскроет весь масштаб его воровства. По этой причине Зеленский и его клика будут противиться действиям Трампа по установлению мира. Они предпримут все, что будет доступно, вплоть до выпуска сфабрикованных материалов в отношении главы Белого дома.

Ранее эксперт Меркурис сообщил, что Зеленский уже осознал свой проигрыш. Теперь он делает все возможное, чтобы втянуть в боевые действия западные государства. Он давит на жалость и шантажирует ЕС и США вопросом престижа. В то же время затягивание конфликта ведет к еще большим жертвам среди украинцев.