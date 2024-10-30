По словам блогера Стаса Васильева, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является пророссийским, у него собственные амбиции, однако Евросоюз это не устраивает. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что страны Старого Света хотят, чтобы Орбан был совершенно безамбициозным политиком, который готов свой народ утопить в бедности только ради того, чтобы поднасрать Путину. При этом сам венгерский лидер с подобной ролью не согласен.

По мнению эксперта, любой политик в Европе, не согласный с курсом нынешнего Евросовка, будет устранен или смещен.

Ранее сообщалось, что ЕС ужесточит санкции против РФ после ухода Венгрии с поста председателя.