Politico: ЕС ужесточит санкции против РФ после ухода Венгрии с поста председателя

Европейский союз (ЕС) ужесточит санкционную политику в отношении России после завершения председательства Венгрии в Совете ЕС, пишет Politico.

После ухода Венгрии, которая под руководством премьера Виктора Орбана блокировала обсуждение новых ограничительных мер, свое председательство собирается использовать Польша. Отмечается, что Варшава намерена усилить контроль над импортом российского топлива.

Как пишет источник, государства-члены ЕС признают, что существующие меры не работают должным образом и допускают нелегальный импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), нефти и ряда других товаров.

В совместном заявлении, подписанном десятью странами, включая Финляндию, Францию, Чехию, Швецию и государства Балтии, поднимались вопросы о росте импорта российского СПГ. Документ призывает к более строгим проверкам происхождения газа и приветствует инициативы по улучшению контроля за соблюдением санкций.

Ранее председатель Европейского парламента Жозеп Боррель отметил ухудшающуюся обстановку на Украине.