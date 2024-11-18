Блогер Васильев пояснил, почему вмешательство США не является причиной протестов в Абхазии

По словам блогера Стаса Васильева, американского влияния в Абхазии не наблюдается, там всего лишь интересы национального бизнеса, который не желает терять свои монополии из-за того, что Москва там что-то будет делать. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что абхазы не желают работать на кого-то, на какие-то крупные предприятия и крупные компании, которые придут у них там все обустраивать, они желают сами владеть всем.

По мнению эксперта, следов Вашингтона в абхазских протестах нет, а смысл весь в нежелании терять местным бизнесом своей монополии, прежде всего в сфере туристического бизнеса.

Он отметил, что это является более современным ведением бизнеса, более капиталистическим, а люди желают оставаться в данном плане независимыми.

Ранее президент Абхазии высказался об отношениях с РФ на фоне напряженности с Грузией.