Президент Абхазии высказался об отношениях с РФ на фоне напряженности с Грузией

В эксклюзивном интервью RT президент республики Абхазия Аслан Бжания высказался об отношениях с Россией и Грузией, а также дал оценку взаимодействию стран.

По словам Бжании, отношения Абхазии и России можно назвать тесными и дружественными, что «большой плюс» на фоне нерешенного вопроса с Грузией. Сейчас с Сакартвело терпимое соседство, но, как выразился абхазский лидер, обстановка может измениться в любой момент.

«Завтра неизвестно, как карта ляжет. Вокруг мир полыхает», — подчеркнул он.

Напомним, что на днях в Абхазии вспыхнули волнения после подписания соглашения, по которому российским инвесторам полагаются выплаты. Однако такие нововведения не устроили ряд жителей. Бжания назвал массовые протесты попыткой устроить государственный переворот.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии допустил уход в отставку, но при соблюдении ряда условий со стороны оппозиции.