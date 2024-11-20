По словам блогера Стаса Васильева, Незалежная де-факто является членом Североатлантического альянса, всего лишь без пятой поправки. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что, по сути, это движение по пути эскалации, и подобного развития событий мало кто ожидал. Но сегодня окно открыто, и все в ожидании, когда Штаты в действительности предоставят Киеву вооружение, способное добить чуть ли не до Москвы.

По мнению эксперта, сегодня рождена хотя бы дискуссия, как далеко западные государства готовы зайти в поддержке Незалежной, однако она ничего не определяет.

Он уточнил, что они могут заявлять все, что угодно, но в результате вооружение станут передавать, будут помогать и будут делать, следовательно, Украина де-факто является членом НАТО без пятой поправки.

Ранее сообщалось, что России не стоит обращать внимание на решение Байдена по ATACMS.