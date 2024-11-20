Как отмечают военные аналитики, главное внимание России должно быть направлено на выполнение стратегических целей в конфликте на Украине, невзирая на рассуждения Байдена. Их эксперты охарактеризовали как безрассудные, предосудительные и одиозные.

По мнению аналитиков, провокационный жест со стороны Байдена является скорее символическим актом, чем реальной угрозой. Отмечается, что президент США, возможно, надеется спровоцировать Россию на ответные действия против США и НАТО, что может привести к эскалации конфликта и увеличению прибыли западных союзников Киева.

19 ноября ВСУ нанесли удар по Брянской области, задействовав шесть баллистических ракет ATACMS. Как сообщило Министерство обороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили атаку, и единственные последствия — это падение фрагментов ракеты на техническую территорию военного объекта, где возник пожар.

Ранее генерал-майор Владимир Попов рассказал, к чему приведут удары ракетами ATACMS по России.