Блогера Бадаляна освободили в Армении

Следственный комитет Армении освободил блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Об этом СМИ сообщило в своих соцсетях в пятницу, 8 сентября.

«Арестованный блогер Микаел Бадалян и журналист Sputnik Армения Ашот Геворкян по решению органа, осуществляющего производство, освобождены из-под ареста», – следует из заявления издания.

Об исчезновении журналистов стало известно в четверг, 7 сентября. Впервые об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, активиста Бадаляна похитили неизвестные в масках. Инцидент произошел примерно в 21:00 накануне, 6 сентября.

Позже Sputnik Армения сообщил, что Бадалян был задержан вместе с Геворкяном. Их отправили в Следственный комитет.

По данным армянских следователей, журналистов подозревали в незаконном обороте огнестрельного оружия. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с задержанием Бадаляна и Геворкяна, назвала его провокацией. По ее словам, этот случай был направлен на «омрачение» связей между РФ и Арменией.

Позже следствие сообщило, что журналисту Геворкяну подложили автомат, патроны и гранаты в багажник машины без его ведома.

Ранее МИД РФ вызвал посла Армении Вагаршак Арутюняна в связи с серией «недружественных шагов» соседнего государства, связанных с запуском процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), поездкой в Киев жены премьер-министра Армении Никола Пашиняна с целью передачи гуманитарной помощи, а также проведением на территории республики военных учений с участием США.