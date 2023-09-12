Bloomberg: Apple начнет продавать новый iPhone индийской сборки

Компания Apple впервые начнет продавать новый iPhone, собранный в Индии. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Обычно продукция Apple, собранная в других странах, поступала в продажу позже китайской. Заводы по сборке телефонов, смарт-часов, аудиоплееров и компьютеров находятся в Китае, и именно китайская сборка с начала старта продаж оказывалась на мировых рынках.

«Компания Apple Inc. планирует пустить iPhone 15 индийской сборки в продажу в этой южноазиатской стране и некоторых других в день старта глобальных продаж... Хотя подавляющее большинство iPhone 15 будет производиться в Китае, это будет первый случай, когда устройство последнего поколения, собранное в Индии, будет доступно в первый день продаж», – говорится в материале агентства.

Источник отмечает, что новый телефон поступит в продажу через несколько дней или недель, после того как его презентуют. Презентация запланирована на вторник, 12 сентября. Агентство уточнило, что компания начала производство iPhone 15 на заводе Foxconn Technology Group, который располагается в индийской штате Тамилнад.

В декабре 2023 года американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Apple стремительно переносит часть своего производства из КНР в другие страны Азии. Заводы в том числе работают во Вьетнаме и Индии. По данным газеты, такие меры связаны с беспорядками, которые ранее происходили на производстве техники в Чжэнчжоу.

Компания Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном.