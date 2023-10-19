Bloomberg: Байден теряет поддержку в «колеблющихся» штатах

Президент США Джо Байден может лишиться поддержки в семи штатах, в которых явного преимущества нет ни у демократов, ни у республиканцев. К такому выводу пришло агентство Bloomberg на основании проведенного опроса.

К так называемым колеблющимся штатам относят Аризону, Висконсин, Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию и Северную Каролину.

На предыдущих выборах именно голосование в этих штатах склонило чашу весов в пользу Байдена.

В настоящее время, по данным опроса, 47% жителей этих штатов готовы поддержать Дональда Трампа. Они отмечают, что при прежнем президенте дела в экономике шли лучше. Также большинство респондентов разделяют взгляды Трампа на международную политику, в частности, в вопросах поддержки Украины. Ранее именно международные вопросы считали сильной стороной Байдена.