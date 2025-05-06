Россия и Израиль договорились противостоять искажению истории Второй мировой

Россия и Израиль договорились совместно противостоять попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и выступили за сохранение исторической правды о Победе.

Москва и Иерусалим подтвердили намерение действовать сообща против фальсификаций, направленных на искажение роли Советского Союза в победе над нацизмом. По данным Кремля, в телефонном разговоре Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху лидеры подчеркнули, что итоги Второй мировой войны не подлежат пересмотру, а попытки изменить их противоречат историческим фактам и памяти миллионов жертв. Об этом пишет РИА Новости.

Стороны поздравили друг друга с приближающимся 80-летием Победы, отметив особую значимость этой даты не только для России и Израиля, но и для всего мира. Президент России выразил признательность ветеранам, проживающим в Израиле, пожелав им здоровья и долголетия.

Особое внимание в беседе было уделено вкладу Красной армии и советского народа в разгром нацистской Германии. Обе стороны считают необходимым продолжать напоминать миру о реальных событиях той эпохи, чтобы противостоять нарастающим попыткам подмены исторических фактов.

Кроме исторической темы, лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обозначили приоритетные направления сотрудничества между странами, включая вопросы безопасности, гуманитарные инициативы и поддержку исторической справедливости.

Ранее израильская авиация разрушила аэропорт в столице Йемена Сане.