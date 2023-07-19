Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не вступать в БРИКС до окончания российской СВО

Как передает агентство Bloomberg: со ссылкой на собственные осведомленные источники в политических кругах Аргентины и ЕС, В Брюсселе якобы пригрозили Буэнос Айресу, что такой шаг будет неверно истолкован мировым западным сообществом. А это, в свою очередь, может грозить некими экономическими издержками.

«ЕС заявил Аргентине, что вступление в БРИКС сейчас, во время войны России на Украине, пошлет неверный сигнал», — сообщает агентство.

Как отмечается в материале, Аргентина, вероятно, не присоединится к БРИКС в ближайшее время, хоть ранее и подала такую заявку.