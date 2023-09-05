Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием глав России и Китая на саммите G20

Европейский союз намерен воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии, сообщило во вторник, 5 сентября, агентство Bloomberg .

По данным источников, ЕС хочет установить контакт со странами «Глобального юга» во время встреч с главами африканских государств.

«Поскольку лидеры Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом», – следует из материала издания.

Источники утверждают, что страны Евросоюза намерены показать, что серьезно относятся к сотрудничеству со странами Африки, несмотря на исторические факторы, связанные с колониальной политикой.

Как отмечает издание, во встречах планируют принять участие глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц. Также, по данным источника, с африканской стороны в переговорах будут участвовать главы ЮАР, Египта, Нигерии и Коморских островов.

Саммит G20 пройдет с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. От РФ в мероприятии примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров. Вместо главы Китая Си Цзиньпина саммит «Большой двадцатки» отправится премьер Госсовета КНР Ли Ця.