Bloomberg: Европа потребовала участия в переговорах о завершении конфликта на Украине

Сразу восемь глав МИД европейских стран обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием включить Европу в переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает Bloomberg, поводом к тому стал недавний телефонный разговор хозяина Овального кабинета с президентом России Владимиром Путиным.

В совместном заявлении, опубликованном министрами иностранных дел Европейского союза, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Италии, Польши и, разумеется, самой Украины, подчеркивается необходимость предоставления Киеву «надежных гарантий безопасности».

«Мы будем поддерживать Украину, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников», — подчеркнули министры.

Согласно оценкам Bloomberg Economics, восстановление Украины после конфликта потребует инвестиций в размере $230 млрд. Вероятно, эти расходы будут покрыты за счет европейских государств, полагает агентство.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.