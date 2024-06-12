Bloomberg: Евросоюз запланировал ввести санкции против компании «Совкомфлот»

В отношении российской компании «Совкомфлот» могут быть введены санкции. О таких мерах против нее задумалось руководство Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По утверждению журналистов, данная организация играет одну из ключевых ролей в обходе ограничений Запада, перевозя нефть из РФ. Поэтому Европа подумывает о рестрикциях в ее отношении. Такие же ограничения могут быть введены против 13 судов, которые задействованы «в перевозке товаров и технологий для оборонной сферы». Они также перевозят как нефть, так и нефтепродукты, тем самым укрепляя и стабилизируя российский энергетический сектор.

Соединенные Штаты уже ввели различные ограничительные меры против «Совкомфлота». В марте этого года эти санкции были дополнительно ужесточены. Сама организация является крупнейшей судоходной фирмой в России.

Ранее то же агентство сообщило, что в Евросоюзе идет активное обсуждение возможности транзита газа через территорию Украины в следующем году. Бизнес и руководство некоторых европейских государств допускают возможность приобретения российского газа. Еще существует вариант покупки голубого топлива у Азербайджана и дальнейшей его прокачки через газотранспортную систему РФ.