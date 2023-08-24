Bloomberg: формирование будущего испанского правительства зависит от беглого оппозиционера

Лидер партии «Вместе за Каталонию» Карлес Пучдемон может сыграть решающую роль в формировании нового испанского правительства, несмотря на то что находится в вынужденной эмиграции, пишет Bloomberg.

Июльские выборы в Испании не принесли результата. Ни временный премьер-министр социалист Педро Санчес, ни лидер консервативной оппозиции Альберто Нуньес Фейхоо не имеют достаточного количества голосов в испанском парламенте, чтобы возглавить страну.

Во вторник король Фелипе VI предложил Фейхоо все же попытаться сформировать правительство, но вряд ли ему это удастся, исходя из простого арифметического подсчета голосов в парламенте.

В любом случае и Санчесу, и Фейхоо придется вести переговоры с партией Пучдемона.

Пучдемон, который в 2017 году вынужден был бежать из страны под угрозой ареста, уже выдвинул ряд требований. Главное – это амнистия его лично и всех, кто был осужден за требование независимости Каталонии.

Для 60-летнего Пучдемона это шанс вернуться на передний край испанской политики, подчеркивает издание.