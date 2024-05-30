Генсек НАТО Столтенберг подтвердил право Украины атаковать Россию

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время интервью газете Vanguardia опять заявил о праве Украины наносить удары по военным объектам, находящимся в России.

Ранее он уже говорил о том, что ВСУ среди прочего могут атаковать «военные цели на территории России». Заявление западных политиков разных мастей о возможных ударах по территории РФ вызвало ответную реакцию. Официальные лица нашего государства назвали озвученные мысли безрассудными и заявили, что спикеры провоцируют прямое военное столкновение с Москвой.

В своем очередном интервью Столтенберг сказал, что Киев вправе защищаться, а страны Запада помогать ему в случае атак на «законные военные объекты в России».

Ранее мы писали о том, что глава Эстонии Алар Карис подписал закон, разрешающий использовать активы России для помощи вооруженным силам Украины. При этом, должно быть соблюдено одно очень важное условие.