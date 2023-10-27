Bloomberg: Китай отказался участвовать в мирном саммите по Украине на Мальте

Встреча советников по нацбезопасности по Украине на Мальте 28 и 29 октября, судя по всему, пройдет без представителей китайской стороны. Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Пекин не видит смысла в пустом сотрясании воздуха, без участия в подобных мероприятиях представителей Москвы.

К настоящему времени в списке участником саммита на Мальте значатся страны-члены G7, Турция, Индия, Катар, и Южно-Африканская республика. Также к конференции в режиме онлайн, предварительно, присоединятся Бразилия и Чили.

«Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта прочного мира», – приводится в материале Bloomberg.

Напомним, на Мальте будет уже третья конференция по вопросам мирного урегулирования украинского кризиса. Две предыдущие встречи прошли в Копенгагене и Джидде.