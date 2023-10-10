Bloomberg: нападение ХАМАС на Израиль стало концом эпохи гегемонии США

Pax Americana закончилась, так считает американское информационное агентство. Конфликт на Ближнем Востоке завершил владычество Соединенных Штатов и их союзников.

Хал Брэндс, обозреватель издания Bloomberg, указал на заблуждения Госдепартамента по поводу обстановки в данном регионе. Всего несколько недель назад представитель этого ведомства громогласно заявил, что здесь спокойно, как никогда за последние 20 лет.

«Наверняка он уже пожалел о сказанном и хотел бы забрать свои слова назад», - с иронией отметил журналист.

Он добавил, что данные военные действия указывают, что во всех уголках земного шара назрел кризис глобальной безопасности. Эпоха владычества Америки уходит в прошлое. Она уже не в состоянии контролировать мировую обстановку.