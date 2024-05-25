Бразильская и китайская мирная инициатива в отношении украинского конфликта и отказ американского лидера Джо Байдена посетить мирный саммит по Незалежной в Швейцарии стали ударом для Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg .

Уточняется, что ключевая дипломатическая попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой против Москвы потерпела двойное поражение в преддверии амбициозного саммита.

Отмечается, что Пекин и Бразилиа проинформировали о своей идее созвать альтернативную мирную конференцию с равноправным участием Москвы и Киева.

Подчеркивается, что данная ситуация бросает тень на двухлетние попытки Зеленского сплотить западные страны против России.

Напомним, что ранее КНР и Бразилия выступили за переговоры в качестве единственного способа урегулирования украинского конфликта и мирную конференцию, признаваемую Киевом и Москвой.